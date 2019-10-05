مقتل متظاهر في احتجاجات جنوب غرب إيران

لقي متظاهر إيراني مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على متحتجين جنوب غرب البلاد.

وقال موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، إن متظاهرًا من أهالي مدينة ”لردغان“ التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب إيران، لقي مصرعه بسبب إطلاق قوات الأمن النار عقب تجدد الاحتجاجات في المدينة.

وأشار الموقع، إلى أن ”الشاب غريب موسوي (25 عامًا) من أهالي مدينة لردغان لقي مصرعه بعد تجدد الاحتجاجات في المدينة، وقيام قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة واستخدام الرصاص الحي ومسيل الدموع“.

من جانبه، قال اقبال عباسي، حاكم محافظة جهار محال وبختياري، إن مقاطعة لردغان تشهد حالة من الاستقرار والهدوء، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات نفذتها ”مجموعة خارجة عن القانون“.

وأضاف لوسائل إعلام رسمية، إن ”قوات الأمن تمكنت من اعتقال قادة الاحتجاجات غير القانونية، وتبين أن أحد قادتها من أبناء الشخصيات المعادية للنظام الإيراني والثورة“، مؤكدًا أن ”الأمور طبيعية في لردغان جراء تعاون أهالي المدينة مع قوات الشرطة“.

وشهدت مدينة لردغان منذُ يوم أمس الجمعة، احتجاجات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب تجاهل السلطات المختصة وقف ظاهرة تفشي مرض نقص المناعة البشرية ”الإيدز“.