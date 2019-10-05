إيران تطلق سراح سائحين أستراليين وأستراليا تفرج عن طالب إيراني 

أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، أن إيران أطلقت سراح سائحين أستراليين، بينما أفرجت أستراليا عن طالب إيران كانت تعتقله، فيم لم يتضح ما إذا كان الحدثان مرتبطان ببعضهما.

وقالت ”بي بي سي“ الفارسية إن ”السلطات الإيرانية أفرجت عن المواطن الأسترالي ”مارك فيركين“ وزوجته ”جولي كينغ“ بعد عدة أشهر في سجن إيراني“.

ونقلت عن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، قولها إن“إيران أفرجت عن زوجين أستراليين اعتقلا منذ عدة أشهر وأسقطت التهم الموجهة لهما“، مضيفة أنه ”من دواعي الارتياح الشديد أنه يمكنني القول إنه تم إطلاق سراحهما وإرسالهما إلى أستراليا“.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إطلاق سراح الزوجين“عقب محادثات حساسة للغاية“ مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

بدورها قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إن السلطات الإسترالية ”أطلقت سراح طالب جامعي إيراني، جرى اعتقاله العام الماضي، بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، بتهمة شراء قطع رادار عسكري متطور وإرسالها إلى إيران“.

وأضافت أن“الطالب الجامعي الإيراني في مرحلة الدكتوراة بجامعة ولاية كوينزلاند، رضا دهباشي كيفي، جرى الإفراج عنه وعاد إلى طهران بعد اعتقاله قبل 13 شهرًا بناءً على تهمة أمريكية مفبركة“.