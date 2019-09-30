السلطات الإيرانية تعتدي على دبلوماسيين عراقيين وتعتقلهما

كشفت وثيقة عراقية عن تعرض دبلوماسيين اثنين، إلى اعتداء من قبل السلطات الإيرانية في مدينة مشهد، ثم اعتقالهما.

وقالت الوثيقة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، إن ”الجهات الأمنية الأيرانية قامت برصد اثنين من الموظفين الموفدين من مركز الوزارة إلى بعثتنا، لغرض الزيارة الأربعينية، حيث تم الاعتداء عليهما بالضرب واعتقالهما في الشارع“.

وأضافت أنه، ”عند إبلاغنا بالحادث تم الاتصال بالجهات الايرانية وإبلاغها أن الشخصين موظفا خدمة خارجية، وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية”.

وبحسب الوثيقة الصادرة من القنصلية العراقية في مشهد فإنه ”على الرغم من ذلك قامت السلطات باحتجازهما، وإيداعهما الحبس إلى اليوم التالي، وتحويل أوراقهما إلى القضاء حيث طالبت المحكمة بدفع كفالة إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية تم الافراج عنهما من دون دفع كفالة وحسب الاتفاقيات والأعراف الدولية“.

ولم يصدر أي توضيح بشأن الإجراءات المتبعة حيال الواقعة من قبل السلطات العراقية.

وكثيرًا ما يتعرض العراقيون في إيران إلى اعتداءات سواءً من قبل السلطات الرسمية أو من قبل مواطنين.

وقبل أيام فجرت قضية اعتداء ضابط إيراني على سيدة عراقية في مطار مدينة مشهد شمال شرق إيران غضبًا شعبيًا وسياسيًا، وسط دعوات لإغلاق الحدود بين البلدين؛ استنكارًا للواقعة.

وتعرضت السائحة العراقية في المطار للضرب الشديد والسب من قبل ضابط إيراني برتبة ملازم، ليقدم القنصل الإيراني في النجف اعتذارًا إلى عائلة المرأة.