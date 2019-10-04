تركيا تطلق سراح نائب كردي سابق احتجز بتهمة ”الدعاية للإرهاب“

المصدر: أ ف ب

أطلقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، سراح نائب سابق بعد أن قررت المحكمة الدستورية أنّ احتجازه بتهم الدعاية للإرهاب ”مخالف للقانون“.

وحُكم على العضو السابق في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ”سري ثريا أوندر“ بالسجن 3 سنوات و6 أشهر في أيلول/سبتمبر 2018.

واتهمت السلطات أوندر، والزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، بدعم التمرد الكردي بسبب خطابات ألقياها أثناء عيد النوروز في آذار/مارس 2013. وقد اتهمتهما أنقرة بممارسة ”الدعاية الإرهابية“ و“التحريض على ارتكاب جرائم“.

وحلّ دميرتاش ثالثًا خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي رغم قيامه بحملته الانتخابية من السجن.

ويوم الخميس، قضت المحكمة الدستورية في تركيا، أنّ الإدانة ضد ”أوندر“ تشكل انتهاكًا لحقه بحرية التعبير وأمرت بالإفراج عنه بانتظار إعادة محاكمته.

وفي تموز/يوليو، قضت المحكمة الدستورية أيضًا بعدم قانونية أحكام بحق ألفي أكاديمي وقعوا في العام 2016 عريضة تنتقد حملة قمع عسكرية جنوب شرق البلاد حيث الغالبية من الأكراد.