صورة لزعيم المعارضة يصعد رحلة طيران مخفضة تتصدر واجهة الأحداث في تركيا 

لقيت صورة لزعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، وهو يصعد رحلة طيران مخفضة، تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

وبحسب تقرير نشره موقع ”توكنماز خبر“: ”تظهر الصورة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو وهو عائد من أضنة إلى أنقرة بعد مشاركته في احتفالات الذكرى الرابعة لتأسيس جمعية أفشار العالم، على متن إحدى رحلات الطيران المخفضة“.

وأظهرت الصور المنتشرة كليجدار أوغلو يقف على سلم الطائرة بين الركاب ينتظر دوره للصعود إلى طائرة ”أناضولو جيت“ المخفضة.

وقال أحد النشطاء في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الديمقراطية الاشتراكية هي رفض الامتيازات المنافية للعدالة“.

وأضاف معلق آخر: ”زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو في دوره على الرحلة المخفضة في عودته من أضنة إلى أنقرة.. لأننا نحلم ببلد ديمقراطي يعيش فيه الجميع بحرية ورفاه وعدالة لا بدكتاتورية مرتبطة بسلطنة رجل واحد. لا توجد أفضلية لأحد على أحد في هذا البلد“.

وفي نفس السياق قال مغرد آخر: ”زعيم سلطة الشعب… هو الزعيم الذي صعد إلى الطائرة بانتظار دوره على طائرة أضنة-أنقرة.. الصورة التي اشتقنا لها في بلادنا، الصميمية التي اشتقنا لها“.