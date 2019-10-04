”الدولية للطاقة الذرية“ تتحدث عن خطوة إيرانية ”إيجابية“ بشأن برنامجها النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، اليوم الجمعة، أن إيران اتّخذت ”خطوة في الاتجاه الصحيح“ فيما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي، لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد ”التعامل بالكامل“ مع هذه المسائل.

وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، إنه كان هناك ”تعاون“ من قبل إيران، خلال الأسابيع الماضية، فيما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة.

وأضاف للصحفيين في العاصمة النمساوية فيينا، ”لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح“.

وأفاد فيروتا بأن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة.

وبينما بدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرة في الكشف بالتحديد عن تفاصيل هذه المسائل العالقة، إلا أن مصادر دبلوماسية في فيينا أشارت إلى أن الوكالة كانت تنتظر الحصول على معلومات من الإيرانيين بشأن العيّنات التي أُخذت في وقت سابق هذا العام من مستودع قرب العاصمة طهران.

وفي عام 2018، اتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران باستخدام الموقع لأنشطة نووية غير معلنة.

وفي تصريحاته للصحفيين، لم يعط فيروتا تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بأسئلة الوكالة، لكنه أشار إلى أنها تناقش مسائل ”جوهرية“ مع الإيرانيين.