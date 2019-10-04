خالد بن سلمان: حديث إيران عن التهدئة باليمن استغلال ومتجارة بشعبه

وصف الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، حديث إيران عن التهدئة في اليمن، بأنه ”استغلال ومتجارة رخيصة“ باليمن وشعبه.

وقال بن سلمان في سلسلة تغريدات له على ”تويتر“، إن ”التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي“.

وأضاف أن ”حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصه باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها“.

وتابع أن ”النظام الإيراني يسعى وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهربًا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد“.

وأشار إلى أن محمد جواد ظريف ”وزير خارجية النظام الإيراني الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن“.

وشدد الأمير السعودي على أنه ”آن الأوان ليقف اليمنيون، ونحن معهم، صفًا واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى“.