السجن 30 عامًا لمترجم سابق للجيش الأمريكي في قضية ”فنتانيل الشبكات السرية“

قال مدعون إن مهاجرًا عراقيًا عمل مترجمًا لدى الجيش الأمريكي، صدر عليه حكم بالسجن 30 عامًا اليوم الخميس، للإتجار في عقار الفنتانيل الأفيوني القوي عبر شبكات إلكترونية سرية، وهو ما أدى إلى وفاة أحد مشاة البحرية.

وأمرت المحكمة أيضًا علاء محمد علاوي (30 عامًا)، الذي أقر بذنبه في اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة، بتسليم منزله في سان أنطونيو بولاية تكساس وسيارة رياضية من طراز مازيراتي وأسلحة نارية ومجوهرات وحصته في مقهى بولاية كاليفورنيا ونحو 50 ألف دولار داخل الولايات المتحدة وعملات مُشفرة.

وقالت السلطات إن هذه أول قضية لتوزيع الفنتانيل تشمل الشبكات السرية أو (المظلمة) على الإنترنت والعملات المُشفرة. ويشير مصطلح ”الشبكات المظلمة“ إلى الشبكات والمواقع المحجوبة عن غالبية زوار الإنترنت وتكون متاحة فقط لمستخدمين مجهولي الهوية.

وقال ويل غلاسبي المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات في بيان مكتوب ”لم يبد علاوي اهتمامًا يذكر بالناس في مجتمعاتنا‭ ‬من خلال استخدامه للشبكة المظلمة وتصنيعه سرًا لحبوب مغشوشة مخلوطة بالفنتانيل وبيعه المخدرات لطلبة الجامعات ”.

وقال محامي الدفاع أنتوني كانتريل إن علاوي أقر بمسؤوليته عن أفعاله، لكنه كمهاجر لم يكن على علم كامل بمخاطر الفنتانيل.

وأضاف كانتريل ”كما قال للقاضي اليوم (‬عندما غادرت العراق لم أكن أعلم ما هي بطاقة الائتمان)‭‬. إنها دولة فقيرة للغاية وهو يدرك أن الولايات المتحدة دولة عظيمة وقد ارتكب خطأ كبيرًا ويتحمل تبعاته“.

والفنتانيل مسكن أفيوني للآلام رخيص الثمن ويسهل تحضيره نسبيًا وهو أقوى 50 مرة من الهيروين.

وأقر علاوي بذنبه في يونيو/ حزيران في إطار اتفاق مع المدعين واعترف بشرائه حبوبًا عبر موقع، مُغلق منذ ذلك الحين، على الشبكة المظلمة يُدعى ألفا باي في عام 2015.

وأقر باستخدام ألفا باي في بيع الأوكسيكودون المخلوط بالفنتانيل والأديرال المُحتوي على الميثامفيتامين وعقار زاناكس وهو أحد مضادات الاكتئاب، وكان يحصل على مقابل في صورة سبع عملات رقمية مشفرة.

وتُوفي عريف في الجيش الأمريكي بعد تعاطي واحدة من حبوب الفنتانيل في حفل عام 2017 خلال خدمته في قاعدة بنورث كارولاينا. وألقي القبض على علاوي في نفس العام.