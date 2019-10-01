بعد قرار أمريكا ضدهم.. مساعٍ برلمانية إيرانية للإسراع بإعادة مسؤولين مقيمين بالخارج

كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، عن تقديم طلبات عاجلة للبرلمان تلزم بعودة أسر المسؤولين الإيرانيين المقيمين في الخارج إلى البلاد، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الأخير بحظر دخول كبار مسؤولي طهران وذويهم إلى أراضيها.

ونقل موقع صحيفة ”شهرار نيوز“ المحلية، الثلاثاء، عن حسيني قوله: ”تم تقديم طلبين عاجلين لرئاسة البرلمان تقضي بعودة أسر المسؤولين المقيمين في الخارج، وفي حال تصويب هذه الطلبات في جلسة اليوم سيُعلن رسميًّا عن القرار خلال 72 ساعة“، موضحًا أن ”الطلبات تشمل الأقارب من الدرجة الأولى والمتوسطة وحتى الدرجة الرابعة، وأنه يلزم عودة الأسر إلى البلاد في ظرف ثلاثة أشهر“.

ونوه حسيني إلى أن ”الأفراد من أقارب المسؤولين بالخارج ممن حصلوا على منح تعليمية جامعية سيتم استثناؤهم من هذا القرار“.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد ملاحقة المسؤولين الإيرانيين في الخارج لا سيما بالولايات المتحدة الأمريكية في خضم تنفيذ مواد العقوبات المفروضة على مسؤولي نظام طهران.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أخيرًا في بيان رسمي للبيت الأبيض إن إيران ”تدعم الإرهاب، عبر تهديد جيرانها واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة، لهذا قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين“.

وأشارت تقارير إلى أن قرار إدارة ترامب لن ”يُدرج مسؤولي النظام الإيراني في الجهات والهيئات سالفة الذكر في قائمة حظر دخول الأراضي الأمريكية فحسب، بل أضاف -كذلك- ذويهم من الدرجة الأولي وهم: الأب والأم، والزوجة والأبناء، والإخوة وحتى الإخوة غير الأشقاء“.