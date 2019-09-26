ظريف: طهران لم تتلق أي مقترح أمريكي لتبادل السجناء

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن طهران لم تتلق أي مقترح من واشنطن لتبادل السجناء بين البلدين، نافيًا بذلك ما ذكره مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن واشنطن تتواصل مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين لدى طهران.

وأوضح ظريف في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ بقوله: ”الأمريكيون لم يعرضوا تبادل الأسرى على إيران ولم يقدموا أي مقترحات بهذا الصدد“، مضيفًا: ”لم أتلق أي طلب للتفاوض بشأن هذه القضية (تبادل السجناء)“.

وكان مسؤول أمريكي تحدث لوكالة رويترز للأنباء دون الكشف عن اسمه، قائلًا: ”عرضنا مثلما عرض الرئيس دونالد ترامب الاجتماع بالإيرانيين بشأن تبادل السجناء مع إيران، بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام“.

وفي يناير الماضي 2016، أفرجت إيران عن 5 سجناء أمريكيين بينهم مراسل صحيفة واشنطن بوست، وأصدرت الولايات المتحدة عفوًا عن 7 معتقلين إيرانيين فيما وافق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران من أموالها المجمدة.

وكان ظريف قد عرض في 24 من أبريل الماضي، في خطاب له خلال اجتماع لجمعية آسيا والمحيط الهادئ في نيويورك، على واشنطن أن تبدأ عملية لتبادل السجناء بين الأمريكيين والإيرانيين.

وقال ظريف: ”عرضت تبادل الأسرى على الطاولة، وأنا مستعد ولدي السلطة اللازمة، قدمنا هذا الاقتراح أيضًا منذ ستة أشهر، لكننا لم نتلق ردًا من المسؤولين الحكوميين في إدارة دونالد ترامب“.