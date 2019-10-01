اعتقال محقق السلطة القضائية في إيران بتهمة الفساد

أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن اعتقال محقق مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام في السلطة القضائية، بيجان قاسم زاده، الجمعة الماضي، وإيداعه السجن بأمر من المحكمة، بتهمة تتعلق بقضايا فساد.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”زاده موجود حاليًّا في السجن، وقد عمل سابقًا محققًا في الفرع الخاص لمكتب المدعي العام للرياضة، ومحققًا في قضية حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد“.

وزاده هو المحقق الذي أصدر في أبريل/نيسان 2018، أمرًا بحظر برنامج التواصل الاجتماعي ”تلغرام“ عقب موجة احتجاجات شهدتها إيران في كانون الثاني 2018،

وفي الأشهر الأخيرة، وعقب رئاسة السلطة القضائية، من قبل رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، شهدت إيران موجة اعتقالات لعدد من المسؤولين في البلاد، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق أكبر طبري، بتهمة الفساد.