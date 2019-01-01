إيران تحذر مواطنيها: “التعاون” مع “تلغرام” استهداف للأمن القومي

قال أمين عام لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي التي تشرف على شبكة الإنترنت في إيران، جواد جاويدنيا، إن “التعاون مع تطبيق التلغرام لأغراض اقتصادية وعبر برمجيات مشفرة، سيعتبرعملًا ضد الأمن القومي وتعطيلًا للاقتصاد الوطني”.

وأوضح جاويدنيا في مقابلة مع وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، يوم الثلاثاء، أن “الحكومة الإيرانية اتخذت مزيدًا من الخطوات ضد تطوير برمجيات التشفير لتطبيق تلغرام”، مضيفًا أن “أي تعاون مع تطبيق الرسائل المشفرة لإطلاق رمز لاستخدامه لأغراض تجارية واقتصادية سيعتبر عملًا ضد الأمن القومي وتعطيلًا للاقتصاد الوطني”.

ووصف جاويدنيا تطبيق تلغرام بأنه “عدو للقطاع الخاص في إيران خصوصًا أن التطبيق رفض افتتاح مكتب له في إيران”.

وحظرت إيران التطبيق في نيسان/أبريل الماضي، عندما قال المرشد الأعلى علي خامنئي إن الوكالات الحكومية لم تعد تستخدم التطبيق، وقام القضاء الإيراني بعد ذلك بمنع استخدامه كليًا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر2017، منعت إيران مؤقتًا تطبيق تلغرام وتطبيق إنستغرام من أجل “الحفاظ على السلام” وسط احتجاجات واسعة النطاق.