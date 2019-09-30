الدفاع الروسية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز ”توبول-إم“ وإصابته هدفه المحدد.
ونقلت وكالة ”سبوتنيك“ المحلية، عن بيان للوزارة، قوله: ”تمت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ عابر للقارات من طراز توبول-إم من قاعدة بليسيتسك لإطلاق الصواريخ الفضائية“. موضحًا أن ”الهدف من التجربة هو التأكد من الخواص التقنية لهذه المجموعة من الصواريخ“.
وأكدت الدفاع الروسية أنه ”تم تحقيق الهدف من التجربة، وتنفيذ المهام المخصصة بالكامل، حيث إن الصاروخ أصاب هدفه في نقطة مقررة بشبه جزيرة كامتشاتكا“ بالشرق الأقصى في روسيا.