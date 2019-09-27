بعد ”إس 400“.. روسيا وتركيا تبحثان صفقة عسكرية جديدة

كشفت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا وتركيا تُجريان محادثات بشأن بيع محتمل لمقاتلات سوخوي-35 لأنقرة، في أعقاب الحصول على منظومة ”إس 400“ الصاروخية، وهي الخطوة التي تثير توترًا بين تركيا والغرب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير، لم تسمه، قوله إنه ”من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق ملموس“.

وتختلف تركيا مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تتماشى مع الأنظمة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدًا لمقالات إف-35 ”الشبح“ التي تنتهجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

واستبعدت واشنطن أنقرة من برنامج إف-35، لكن الأخيرة ترفض التحذيرات الأمريكية حتى الآن.