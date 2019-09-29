تعزية متأخرة من واشنطن بوفاة شيراك

المصدر: أ ف ب

أشادت الولايات المتحدة الأحد بالرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي توفي الخميس في باريس، في تعزية متأخرة جاءت بعد تلك التي قدّمها زعماء دوليون آخرون.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان ”بعد تكريسه حياته للخدمة العامة، عمل الرئيس الأسبق شيراك بلا كلل للحفاظ على القيم والمثل العليا التي نتشاركها مع فرنسا“.

واستذكر بومبيو كيف وصف شيراك الولايات المتحدة بأنها ”دولة أحبها وأحترمها وأعرفها جيدًا“ نظرًا إلى أنه درس وعمل فيها ببداية الخمسينات من القرن الماضي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ”لن ننسى أبدًا أن (شيراك) كان أول رئيس دولة يزور الولايات المتحدة بعد الهجمات المروعة التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001“.

وقال ”الولايات المتحدة وفرنسا كانتا جنبًا إلى جنب لتعزيز الديمقراطية والسلام في العالم، وهي علاقة دائمة مستمرة حتى اليوم“.

ولم يتطرّق وزير الخارجية الأمريكي إلى موضوع معارضة الرئيس الفرنسي الأسبق للصراع في العراق عام 2003. وكان رفضُ المشاركة في الحرب التي أرادتها واشنطن قد أثارَ توتّرات بين البلدين لسنوات عدة.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن السفيرة الأمريكية في فرنسا جايمي ماكورت ستمثل بلادها خلال احتفالات التكريم الرسمية المقررة الاثنين في فرنسا.