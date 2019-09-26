وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

المصدر: رويترز

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، قبل قليل، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، عن عمر يناهز 86 سنة، حسبما أعلن صهره فريدريك سالات.

وقال سالات، زوج كلود شيراك: ”توفي الرئيس جاك شيراك هذا الصباح وسط عائلته بسلام“.

وتولى شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجرى التجديد له في 2002، وانتهت رئاسته في مايو 2007.

كما تولى رئاسة وزراء فرنسا مرتين، الأولى من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976، والثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988.

وقبل الوصول إلى قصر الأليزيه، تولى شيراك منصب عمدة باريس لمدة 18 عامًا، من 1977 إلى 1995.

وفي أعقاب إدانته بالفساد وتبديد المال العام، حكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ، في 15 ديسمبر 2011.

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