وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، قبل قليل، بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، عن عمر يناهز 86 سنة، حسبما أعلن صهره فريدريك سالات.

وقال سالات، زوج كلود شيراك: ”توفي الرئيس جاك شيراك هذا الصباح وسط عائلته بسلام“.

[À LA UNE À MIDI] – L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l' #AFP (1/5) pic.twitter.com/bqxeMvPSvh — Agence France-Presse (@afpfr) September 26, 2019

وتولى شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995، وجرى التجديد له في 2002، وانتهت رئاسته في مايو 2007.

كما تولى رئاسة وزراء فرنسا مرتين، الأولى من 27 مايو 1974 إلى 26 أغسطس 1976، والثانية من 20 مارس 1986 إلى 10 مايو 1988.

وقبل الوصول إلى قصر الأليزيه، تولى شيراك منصب عمدة باريس لمدة 18 عامًا، من 1977 إلى 1995.

وفي أعقاب إدانته بالفساد وتبديد المال العام، حكم عليه بالسجن لسنتين مع وقف التنفيذ، في 15 ديسمبر 2011.