ترامب ينفي رواية روحاني بشأن رفع العقوبات مقابل المحادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض طلب إيران رفع العقوبات مقابل إجراء محادثات، ليقدم رواية متناقضة مع رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عرضت رفع القيود لتسهيل عقد اجتماع.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليهم من أجل الاجتماع، وقلت بالطبع لا!“.

وفي وقت مُبكر من اليوم الجمعة، قال روحاني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى طهران.

وأضاف: ”المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعًا على عقد هذا الاجتماع، وأمريكا تقول إنها سترفع العقوبات“.

ومضى روحاني قائلًا: ”العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات“.

وأضاف: ”لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة، ما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى، فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأمريكيين في إطار خمسة زائد واحد، فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات“.