إسرائيل تعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إقدام فلسطيني على طعن شرطية

أعادت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، فتح أبواب المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بعد أن سبق وأغلقتها ومنعت المصلين من الدخول إليه؛ في أعقاب إقدام فلسطيني يبلغ من العمر (13 عامًا) على طعن شرطية عند باب السلسلة بالحرم القدسي الشريف.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن الشرطة الإسرائيلية أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى.

وكان الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، قد قال في تصريح سابق، إن الشرطة أغلقت جميع أبوابه.

كما أكد شهود، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيًا في ساحات المسجد الأقصى، بزعم طعنه إسرائيلية، حيث أطلقت النار عليه دون إصابته.

من جهتها، زعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن محاولة لتنفيذ عملية طعن جرت في البلدة القديمة بالقدس. وادّعت أنها اعتقلت منفذ محاولة الطعن، دون مزيد من التفاصيل.