مستوطنون يقيمون حفلاً موسيقيًا صاخبًا قرب المسجد الأقصى (فيديو)

أقام حشدٌ من المستوطنين، اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا صاخِبًا قرب المسجد الأقصى، ضمن سلسلة حفلاتٍ وفعاليات استفزازية يقيمونها في باحات المسجد، تنظمها مؤسسات يهودية دينية متطرفة.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين تجمّعوا خلف المسجد الأقصى من الناحية الجنوبية مباشرة، بينما كان يتواجد الكثير من الفلسطينيين داخل المسجد لإقامة الدورات الدينية والتعبّد، مما تسبب بإزعاجهم واستفزازهم.

وأضافت المصادر، أن منظمات يهودية متشددة تتبع للمستوطنين، تقوم بتنظيم حفلات غنائية وفعاليات مستفزة بشكل دوري، من خلال التعمد بإعلاء مكبرات الصوت والتشويش على المصلين داخل المسجد الأقصى وباحاته.

وأشارت إلى أن معظم الحفلات الغنائية والطقوس التلمودية المستفزة التي يقوم بها المستوطنون، تتم تحت حراسة وحماية شرطة الاحتلال، الذين يقومون بتأمين هذه الفعاليات.

وتابعت أن التحركات الإسرائيلية التهويدية زادت وتيرتها في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، لافتة إلى أن إجراءات تهويد المدينة وتفريغها من سكانها الفلسطينيين تزداد بشكل كبير.