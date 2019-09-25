صحيفة: مدير المخابرات الأمريكية بالوكالة يهدد بالاستقالة إذا تعرض لضغوط بشأن شهادته‎

ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ اليوم الأربعاء، أن مدير المخابرات الوطنية بالوكالة ”جوزيف ماجوير“ هدد بالاستقالة من منصبه، بسبب مخاوف من التعرض لضغوط من البيت الأبيض لحجب معلومات عن الكونغرس خلال شهادته المقررة يوم الخميس بخصوص شكوى رفعها أحد الأشخاص ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين لم يتم الكشف عن أسمائهم القول، إن ”ماجوير أبلغ البيت الأبيض بأنه غير مستعد لعدم التعاون مع الكونغرس“.

وأضافت الصحيفة، أن هذا التحرك يهدف جزئيًا إلى إرغام البيت الأبيض على اتخاذ قرار قانوني صريح حول ما إذا كان سيؤكد امتياز السلطة التنفيذية بشأن الشكوى التي لا يزال ماجوير يحجبها عن الكونغرس حتى الآن.