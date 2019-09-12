ترامب يعلق على تقرير اتهم إسرائيل بالتجسس على البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد نشر تقرير في صحيفة ”بوليتيكو“ يرجح بقوة أن إسرائيل وراء زرع أجهزة مراقبة خلوية صغيرة عُثر عليها قرب البيت الأبيض وفي أماكن أخرى في واشنطن.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن أجهزة مراقبة الهاتف الخلوي، من المرجح أن تهدف للتجسس على الرئيس دونالد ترامب.

ونفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هذه الاتهامات، وقالت في بيان إن إسرائيل ”لا تشارك في التجسس في الولايات المتحدة، هذه التهم هراء“.