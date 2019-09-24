ترامب يسمح بنشر فحوى محادثته مع نظيره الأوكراني

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنّه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولويمير زيلينسكي، والتي يتهمه خصومه الديمقراطيون بأنه ارتكب خلالها تجاوزات يمكن إذا ثبتت أن تؤدي لبدء إجراءات في الكونغرس لعزله.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي“تويتر“:“أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثّل بلدنا، ولكنني سمحت بأن يُنشر، غدًا الأربعاء، المحضر الكامل، لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني“.

وأضاف:“سترون أن الأمر يتعلق باتصال ودّي ولائق من كل الجوانب“، مؤكدًا أنّه ”ما من ضغط، وخلافًا لجو بايدن وابنه، لا مقايضة، وكل هذا ليس سوى استمرار لأكبر حملة مطاردة شعواء في التاريخ“.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، نفى ترامب أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن من خلال مساومته على مساعدة عسكرية أمريكية مخصصة لأوكرانيا.

وهذا التهديد المفترض هو في قلب نقاش حول إمكانية بدء إجراءات إقالة، إذ تشتبه المعارضة الديمقراطية بأن يكون ترامب قد استغل موقعه ليدفع بمسؤول أجنبي إلى التحرك لمصلحته الشخصية.

وكان ترامب أقرّ علنًا بأنه ذكر بايدن ونجله هانتر، الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارًا من العام 2014، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي صيف عام 2019.

وأبلغ عنصر في الاستخبارات الأمريكية المسؤول عنه بهذه المحادثة الهاتفية بعدما ارتاب بشأن مضمونها.