عقب لقائها ترامب وروحاني.. ميركل تستبعد رفع العقوبات عن طهران

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ترحب بانعقاد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها قالت بعد أن أجرت محادثات مع رئيسي البلدين، اليوم الثلاثاء، إن توقع رفع واشنطن العقوبات عن طهران أولًا أمر غير واقعي.

وأضافت ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:“أرحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لن يتسنى رفع جميع العقوبات أولًا ثم تنعقد المحادثات، وأعتقد أن هذا ليس واقعيًا“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أبدى استعداده في وقت سابق، اليوم، لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع الدول الست الكبرى العام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.