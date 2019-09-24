رئيس ”خبراء القيادة“ الإيراني: كل من يريد التفاوض مع أمريكا ”جاهل“

وصف رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، المسؤولين في بلاده الراغبين بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية، بـ“الجهلة“.

وقال جنتي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، في كلمة له خلال افتتاح الجلسة السابعة لمجلس الخبراء: ”بعض الناس الجاهلين يسعون للتفاوض مع أمريكا“، مبينًا أن ”وعود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لنا كانت كاذبة تجاه الاتفاق النووي”، على حد تعبيره.

وتشير تصريحات صدرت من قبل الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، إلى استعداد إيران للتفاوض مع أمريكا، بسبب تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقال ظريف أمس في مقابلة مع محطة ”سي أن أن“ الأمريكية، إن الرئيس الإيراني مستعد للقاء نظيره الأمريكي شريطة أن يكون دونالد ترامب مستعدًا لفعل ما هو ضروري.