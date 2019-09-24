موقع إسرائيلي: المخابرات الفلسطينية اعتقلت خلية إيرانية لتصنيع الصواريخ

زعم موقع ”ديبكا“ الاستخباري الإسرائيلي، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعمل على تشكيل خلايا له بالضفة الغربية، مهمتها إطلاق صواريخ صوب أهداف إسرائيلية.

وقال الموقع، أمس الاثنين، إن ”المخابرات الفلسطينية شنت حملة اعتقالات لمنع تشكيل هذه الخلايا، طالت خلال الأيام الأخيرة، 3 فلسطينيين بينهم عنصران من حركة الجهاد الإسلامي“، مشيرًا إلى أن المعتقلين الثلاثة ”تلقوا تعليمات من إيران عبر الإنترنت حول كيفية بناء الصواريخ وتسليحها برؤوس متفجرة“.

وأضاف أن ”المخابرات الفلسطينية ضبطت بحوزة الثلاثة معدات استخدمت في بناء الصواريخ، كما تم ضبط 6 صواريخ على الأقل كانت في طور البناء، ونُقلت إلى قوات الأمن الإسرائيلية“، بحسب زعم الموقع.

ولفت إلى أن ”أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء، تعلم بالجهود الإيرانية لفتح جبهة صاروخية من الضفة الغربية لضرب أهداف في إسرائيل، على غرار جبهة قطاع غزة“.

ووفقًا لموقع ”ديبكا“، ”يترأس هذه المنظومة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، القيادي في سرايا القدس، بهاء أبو عطا، والذي يطلق عليه قائد لواء الشمال“، مضيفًا أنه ”يعمل بشكل مستقل، وأنه غير مستعد لتلقي أوامر من قيادة الحركة في دمشق أو في غزة”.

وتابع أن أبو عطا ”لا يخشى أيضًا أجهزة الأمن التابعة لحماس، وأن لديه مخزونًا يحتوي على بضع مئات من الصواريخ، يطلق منها من حين إلى آخر ضد أهداف جنوبي إسرائيل“.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية واستخبارية، أن أبو عطا ”لديه مسار اتصال مستقل مع قيادة فيلق القدس الإيراني في سوريا، والموجودة قرب مدينة البوكمال على حدود سوريا مع العراق“، مضيفًا أن ”هناك تقديرات إيرانية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية ستنجح في كشف واعتقال 90% من أعضاء الخلايا التي تتشكل في الضفة الغربية“.

واختتم الموقع بأن إيران ”تعول على نسبة 10% المتبقية من هذه الخلايا، والتي لن ينكشف أمرها، طبقًا للتقديرات، ويمكنها أن تقوم بمهمة إطلاق الصواريخ من الضفة الغربية صوب أهداف شرقي إسرائيل“.