ماكرون يسعى لعقد لقاء يجمع ترامب بروحاني

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيعقد، يومي الإثنين والثلاثاء، لقاءات منفصلة مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، وذلك بالتزامن مع سعيه لعقد لقاء بين الرجلين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ماكرون في تصريح صحافي اليوم الإثنين: ”لقد عقدت لقاء غير رسمي مع ترامب هذا الصباح، وسألتقي روحاني هذا المساء، ومجدّدًا ترامب غدًا الثلاثاء“.

ويقوم ماكرون بمساعٍ لجمع ترامب وروحاني في نيويورك، في إطار العمل على تخفيف حدّة التوتر بين البلدين وفي منطقة الخليج بشكل خاص.