الحرس الثوري يدعو لمحاكمة ناشط كشف حجم النفوذ المالي لخامنئي

دعا مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد رضا نقدي، يوم الإثنين، إلى محاكمة الناشط والسياسي البارز الذي ينتمي للتيار الإصلاحي، بهزاد نبوي؛ بعد كشفه حجم النفوذ المالي للمرشد الأعلى علي خامنئي في إيران.

وكان نبوي كشف، أمس الأحد، في مقابلة صحفية، أن 4 كيانات ومؤسسات إيرانية يشرف عليها خامنئي، تسيطر على 60% من ثروة البلاد.

وقال اللواء نقدي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”يجب تقديم بهزاد نبوي للمحاكمة بسبب الاتهامات والادعاءات غير الصحيحة التي أطلقها مؤخرًا“.

وأضاف أن ”ما ذكره الناشط الإصلاحي نبوي هي ادعاءات لا تستحق الرد والإجابة.. يتوجب عليه أن يتوجه إلى المحكمة قريبًا، وأن يجيب على الأكاذيب التي ذكرها“.

وكان الناشط والسياسي البارز الذي ينتمي للتيار الإصلاحي، بهزاد نبوي، ذكر الأحد، أن 60% من الثروة الوطنية الإيرانية مملوكة لأربع مؤسسات وكيانات، ثلاثة منها تخضع لإشراف المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، وواحدة بشكل غير مباشر.

والمؤسسات التي تحدث عنها نبوي هي: ”المقر التنفيذي لقرار للإمام الخميني، ومؤسسة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري، والعتبة الرضوية في مشهد، ومؤسسة المستضعفين (قوات البسيج)، التي ليس لأي منها صلات بالحكومة والبرلمان“.