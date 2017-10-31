إيران.. أجهزة الأمن تفصل أستاذًا جامعيًا “أهان” المرشد الأعلى علي خامنئي

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر طلابية في جامعة “أراك الحرة”، أن أجهزة الأمن قامت بفصل أستاذ جامعي لـ”إهانته المرشد الأعلى علي خامنئي“.

وأفاد المصدر بأنّ علي ولايتي، الذي يعمل مستشارا لخامنئي ورئيسا للجامعة الحرة، أمر بالفصل الفوري لهذا الأستاذ الجامعي، الذي لم تفصح وسائل الإعلام الإيرانية عن اسمه “تجنبا لمتابعة القضية من منظمات حقوق الإنسان الدولية”.

وأمر ولايتي، الذي أصبح، بعد وفاة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، عضوا رسميا في الهيئة التأسيسية ومجلس أمناء للجامعة الحرة، رئيس وحدة جامعة “أراك الحرة” بإبعاد وطرد هذا الأستاذ “فورا”.

بدوره، قال رئيس التعبئة الطلابية في جامعة “أراك الحرة”، علي مشيدي “إن هذا الأستاذ سبق له أن أساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتم اتخاذ إجراءات بحقه، لكن بعد إهانته للمرشد تمت ملاحقته من قبل إدارة الجامعة”.

وتعتبر المادة 2030 من القانون الإيراني إهانة المرشد، أو أي رجل دين معروف، تطاولا على المقدسات الدينية، وتطبق على من يرتكبها عقوبة الجلد والسجن لمدة طويلة، أما عقوبة التطاول على النبي فتصل إلى حد الإعدام.