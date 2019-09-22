سياسي إيراني: 60% من ثروة البلاد بيد خامنئي‎

كشف بهزاد نبوي، الناشط والسياسي البارز الذي ينتمي للتيار الإصلاحي في إيران، أن 60% من الثروة الوطنية الإيرانية مملوكة لأربع مؤسسات وكيانات، ثلاثة منها تخضع لإشراف المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، وواحدة بشكل غير مباشر.

وقال نبوي اليوم الأحد، إن ”60% من الثروة الوطنية الإيرانية في حوزة 4 كيانات ومؤسسات، هي: المقر التنفيذي لقرار الإمام (الخميني)، ومؤسسة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري، والعتبة الرضوية في مدينة مشهد، ومؤسسة المستضعفين (قوات البسيج)، التي ليست لأي منها صلات بالحكومة والبرلمان“، حسب موقع ”ألف نيوز“ الإيراني.

والمؤسسة التي لا تخضع مباشرة لخامنئي، هي ”خاتم الأنبياء“، الذراع الاقتصادي للحرس الثوري، فهي جزء من الحرس الثوري، بينما يعين خامنئي القائد العام للحرس.

ولم يشر الناشط والسياسي الإصلاحي بهزاد نبوي إلى أصول هذه الكيانات، ولم يتم نشر أي معلومات من قبل الكيانات المذكورة خلال السنوات الأربعين الماضية.

وذكرت تقارير سابقة أن فقط أصول المقر التنفيذي للإمام تقدر بـ“أكثر من 95 مليار دولار“.

ونبوي شغل مناصب عدة في إيران عقب الثورة عام 1979، وشغل منصب نائب رئيس البرلمان الإيراني، وكان أحد مؤسسي الحزب الإصلاحي ”مجاهدي منظمة الثورة الإسلامية“.