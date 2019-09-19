تقرير يكشف دور خامنئي و“الحرس الثوري“ في ”هجوم أرامكو“

وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، على الهجوم على منشأتي النفط التابعيتن لمجموعة أرامكو السعودية، السبت الماضي، حسب ما ذكرت شبكة ”سي بي إس نيوز“ الإخبارية الأميركية، الأربعاء، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

تأتي هذه التصريحات بعد أنّ وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور السعودية، الهجوم الذي أوقف نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام بـ“العمل الحربي“.

وذكرت ”سي بي إس نيوز“ من دون أن تكشف هويات المسؤولين، أو كيف حصلوا على المعلومات، أنّ خامنئي وافق على الهجوم شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في أي تورِّط إيراني.

وقال المسؤولون الأمريكيون، في التقرير، إنّ الأدلة الدامغة ضد إيران هي صور التقطت بقمر اصطناعي ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية، لافتة إلى أن أهمية الصورة لم تتضح سوى في وقت لاحق.

ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي قوله ”أخذنا على حين غرّة“.

وأعلنت ميليشات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن مسؤوليتها عن هجمات السبت، لكن واشنطن والرياض استبعدتا ذلك.

بدورها، نفت طهران أي دور لها في الهجمات، وحذرت من أي تحرّك ضدها، وشددت في مذكرة دبلوماسية رسمية أُرسلت الاثنين عبر السفارة السويسرية التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة في طهران ”على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم وتنفي وتدين“ الاتهامات الأمريكية.

وكرّر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الثلاثاء، تصريحات للرئيس دونالد ترامب ”لا نريد حربًا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة“