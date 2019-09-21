إيران ترجح عقد اجتماع بشأن الاتفاق النووي في نيويورك الأربعاء المقبل

قال الممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن هناك إمكانية كبيرة لعقد اجتماع وزاري حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء المقبل.

وأوضح آبادي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”خبر أون لاين“، اليوم السبت، أن ”وزراء الخارجية للبلدان الموقعة على الاتفاق النووي موجودون وهناك إمكانية كبيرة لعقد اجتماع، لذلك دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث في نيويورك“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من نيويورك، إنه ”الأربعاء المقبل سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى الوزراء“، مضيفًا ”سنجتمع مع كل وزير من مجموعة 4+1 على حدة“.

ولدى سؤاله عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة في هذا الاجتماع، قال ظريف: ”لم يتم طرح مقترح في هذا الصدد“، مبينًا: ”لقد أوضحنا تمامًا أن هناك طاولة تفاوض وأن الأمريكيين غادروها“.

وتابع قائلًا: ”لا شيء مستحيلًا في الدبلوماسية، لكن في الوضع الحالي، يبدو من غير المرجح أن يعقد هذا الاجتماع بمشاركة الولايات المتحدة“.

ولم يتحدث أي مسؤول أمريكي عن إمكانية حضور ممثل أمريكي في الاجتماعات المشتركة المخصصة لدراسة مستقبل الاتفاق النووي الذي انسبحت منه واشنطن في أيار/مايو العام الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة، إضافة البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة ”اعتماد تجارت“ على قائمة العقوبات الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين إن العقوبات المفروضة على إيران هي ”أشد العقوبات التي فرضت على أي بلد“.

وفي 14 أيلول/سبتمبر الجاري، تم الإبلاغ عن أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك إيران للحد من الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 وحثت طهران على ”الامتناع“ عن أي خطوات أخرى لا تتفق مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.