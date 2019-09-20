بومبيو عن العقوبات الجديدة ضد إيران: عليها دفع ثمن الهجوم على ”أرامكو“

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن العقوبات الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، قبل ساعات تستهدف ”كيانات إيرانية تدعم إرهاب النظام والعدوان الإقليمي“، مشددًا على أن مهاجمة الدول ”لها ثمن“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطنية، التابع له، وكذلك شركة ”اعتماد تجارات بارس“، وهي شركة مقرها إيران، يقول بومبيو إنه ”ثبت أنها تخفي تحويلات مالية لصالح عمليات شراء عسكرية“، بحسب شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية.

وأضاف، أن“هذه الكيانات تدعم إرهاب النظام والعدوان الإقليمي عبر تمويلها الحرس الثوري، وهو منظمة إرهابية، وفيلق القدس التابع له، وحزب الله، والقوات التي تدير حروبًا بالوكالة لصالح طهران”.

واتهم بومبيو، إيران بالقيام بـ“محاولة فاشلة لتعطيل الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال مهاجمة منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية“.

ووصف الهجوم على أرامكو، بأنه كان ”عملًا عدوانيًا، متطورًا في تخطيطه، ووقحًا في تنفيذه“.

ولفت إلى أن ”الأدلة تشير إلى إيران، إيران فقط… ونتيجة لذلك، أمر الرئيس ترامب إدارته بزيادة العقوبات التاريخية القائمة بالفعل على الدولة الرائدة برعاية الإرهاب في العالم“.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، أن“مهاجمة الدول الأخرى وتعطيل الاقتصاد العالمي لهما ثمن“. مضيفًا أنه تجب محاسبة النظام في طهران من خلال العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي.

وقال بومبيو، إن“حملة الضغط القصوى ستستمر لزيادة خسائر إيران حتى تتراجع عن سياساتها المُزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم“.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب فرض عقوبات تعد“الأكبر والأشد“ على البنك الوطني الإيراني (المركزي).

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية ”أرامكو“، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، فيما أفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرًا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.