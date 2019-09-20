ترامب يصف محادثة مسربة له مع أحد الزعماء بأنها ”ملائمة تمامًا“‎

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن شكوى شخص كشف عن محادثة للرئيس مع أحد الزعماء الأجانب إنما تتعلق ”بحوار له ملائم تمامًا“.

وقال ترامب للصحفيين، إنه“لا يعرف من هو هذا الشخص أو طبيعة المزاعم، لكنه أوضح أن كل أحاديثه مع الزعماء الأجانب تكون دائمًا ملائمة“.

وأضاف الرئيس الأمريكي:“إنه كاشف أسرار ينتمي لحزب..هذا مجرد عمل تجسس سياسي آخر، وهذا كل ما في الأمر“.

وتواجه إدارة ترامب أزمة مع قيادات مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشأن شكوى تعود للثاني عشر من آب/ أغسطس داخل أوساط المخابرات تردد أنها ترتبط بمحادثات لترامب مع زعيم أجنبي.

وخلصت لجنة رقابية بالمخابرات إلى أنها صحيحة وترتبط بمسألة عاجلة، وينبغي عرضها على قيادات الكونغرس عبر عملية يجيزها القانون الأمريكي.