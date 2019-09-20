عمدة نيويورك الديموقراطي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الذي لم يتمكن من تحقيق أي تقدم في استطلاعات الرأي، اليوم الجمعة، أنه تخلى عن خوض السباق لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى في عام 2020.

وقال دي بلازيو، الذي لا تتجاوز نسبة المؤيدين له 0,5%، لشبكة ”ام اس ان بي سي“، اليوم الجمعة: ”من الواضح أنه ليس الوقت المناسب لي… سأضع حدًا لحملتي للانتخابات الرئاسية“.

ويأتي قرار رئيس بلدية نيويورك بعد إخفاقه في التأهل للمناظرات الأخيرة بين المرشحين الديموقراطيين.

وبذلك يبقى 19 مرشحًا يتنافسون لتحديد من سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020.