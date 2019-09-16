إيران: لن يكون هناك لقاء بين ترامب وروحاني في نيويورك

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: ”ليس هناك أي برنامج لدى إيران لعقد لقاء بين روحاني وترامب.. روحاني قال صراحة لا نريد لقاء مع أمريكا لأجل الدعاية والصور التذكارية“.

وكان البيت الأبيض ألمح في وقت سابق، إلى أنه، لا يستبعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الجاري“.

وقالت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، إن الهجوم الذي وقع السبت ضد منشأتي نفط سعوديتين ”لا يساعد فرص عقد اجتماع بين الزعيمين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر“، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإمكانية عقده.