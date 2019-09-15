البيت الأبيض لا يستبعد اجتماعًا بين ترامب وروحاني رغم ”هجوم أرامكو“

ألمح البيت الأبيض، اليوم الأحد، إلى عدم استبعاده احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني، وذلك رغم اتهام واشنطن طهران بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط لشركة أرامكو السعودية.

وقالت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، إنّ الهجوم الذي وقع يوم السبت ”لا يساعد“ فرص عقد اجتماع بين الزعيمين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها تركت الباب مفتوحًا لإمكانية عقده.

وأضافت لمحطة فوكس نيوز ”أنتم لا تساعدون قضيتكم جيدًا“ بمهاجمة السعودية والمناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

ورغم إعلان جماعة الحوثي اليمنية، الموالية لإيران، مسؤوليتها عن هجوم أمس السبت الذي عطل أكثر من نصف إنتاج السعودية من النفط أي أكثر من 5 % من الإمدادات العالمية، لكن طهران نفت اتهامات أمريكية لها بتنفيذ الهجوم، وحذرت من أن القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية بالمنطقة تقع في مرمى صواريخها.