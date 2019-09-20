القضاء الأمريكي يتهم لبنانيًا بنقل معلومات لحزب الله تمهيدًا لشن هجمات

المصدر: ا ف ب

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عضوًا مفترضًا في حزب الله اللبناني يقيم في نيوجيرسي وأوقف في نيويورك، بنقل معلومات تحضيرًا لهجمات محتملة في الولايات المتحدة.

وقال الادعاء الأمريكي، إن أليكسي صعب -البالغ 42 عامًا، وهو لبناني حصل على الجنسية الأمريكية في عام 2008- تلقى اعتبارًا من العام 1999 تدريبات لدى حزب الله اللبناني.

ونقل صعب بصفته عضوًا في فرع العمليات الخارجية في حزب الله، معلومات حول أهداف أمريكية محتملة.

وبعد استقراره في الولايات المتحدة في عام 2000 وسفره بانتظام إلى لبنان لتلقي تدريبات، زود صعب حزب الله بمعلومات استخبارية مفصلة حول مواقع ذات رمزية كبيرة في نيويورك ولا سيما مقر الأمم المتحدة ومبنى ”إمباير ستيت“ و“تايمز سكوير“ وجسور وأنفاق ومطارات.

وفي العام 2005 حاول في بلد -لم يُحدد- قتل مواطن إسرائيلي اشتَبَه بأنه جاسوس.

وقال المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان: ”كان يبحث عن أهداف محتملة في الولايات المتحدة“، مضيفًا أن صعب ”وعلى الرغم من حصوله على الجنسية الأمريكية، موال لحزب الله“.

ووُجهت إلى أليكسي صعب، 9 تهم بينها تهمتان بمساعدة منظمة إرهابية. وهما تهمتان عقوبة الإدانة بكل منهما الحبس 20 عامًا.