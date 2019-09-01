الحريري يدعو أمريكا وفرنسا لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

المصدر: ا ف ب

طلب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، يوم الأحد، من واشنطن وباريس، التدخل إزاء التصعيد الأخير، بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية، ورد إسرائيل بإطلاق النار.

وأجرى الحريري، وفق بيان صادر عنه، ”اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبًا تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية“.

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، ومقتل وإصابة من فيها.

وقال الحزب في بيان مقتضب نقلته وسائل إعلام محسوبة عليه، إنه ”عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد، قامت مجموعة بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم، وقتل وجرح من فيها“.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إن قذائف مضادة للدبابات أطلقت من لبنان صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن القذائف استهدفت قاعدة ومدرعات عسكرية‎، مطالبًا بفتح الملاجئ في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وأشار إلى أنه ”تم الرد باتجاه بعض مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان“.