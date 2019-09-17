إيران تتهم معتقلين أستراليين بالتجسس على مواقعها العسكرية

اتهم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، يوم الثلاثاء، 3 معتقلين يحملون الجنسية الأسترالية، بالتقاط صور من مواقع عسكرية إيرانية والتجسس لصالح ”بلد آخر“.

وقال إسماعيلي في مؤتمره الصحفي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”ميزان“ إن ”اعتقال الأستراليين الثلاثة، في إيران جاء بسبب تواجدهم في مناطق محظورة وتصويرهم لمواقع عسكرية والتجسس لصالح بلد آخر، وهذا هو سبب الاعتقال“.

وكانت السلطات الأسترالية قد أكدت الأربعاء الماضي، اعتقال امرأتين ورجل أسترالي واحد في إيران، وفقًا لصحيفة ”التايمز“ البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإيرانية ألقت القبض على امرأة قبل 10 أسابيع مع صديقها أثناء سفره إلى إيران، ولم يتم إطلاق سراحهما، كما حكم على امرأة بريطانية أسترالية أخرى بالسجن لمدة 10 سنوات في إيران.