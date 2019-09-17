بريطانيا ترفض طلبًا أمريكيًا بإدانة إيران في تفجير الخبر بالسعودية

كشف السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، عن أن المحكمة العليا في بريطانيا رفضت دعوى قضائية أمريكية ضد إيران، أقامها محامون أمريكيون لتعويض ضحايا جنود أمريكيين قتلوا بتفجير أبراج قاعدة الخبر بالسعودية في 1996، بمبلغ 512 مليون دولار.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن نجاد قوله، الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، إن ”المحكمة البريطانية العليا وبعد مداولات استمرت 7 سنوات رفضت دعوى أقامها محامون أمريكيون ضد إيران بشأن تعويض ضحايا جنود أمريكان في قاعدة الخبر السعودية بمبلغ 512 مليون دولار“.

وأضاف أن ”المحكمة البريطانية قالت إن حكم المحاكم الأمريكية لا يسري على الدول الأخرى وإن هذه القضية لا يمكن متابعتها في النظام القضائي البريطاني“، مبينًا أن ”رأي المحكمة البريطانية العليا أغلق الباب أمام رفع دعاوى أمريكية ضد إيران في محاكمها“.

وتابع السفير الإيراني ”هذا الحكم يصبح أكثر أهمية بالنظر إلى قرار كندا الأخير ببيع ممتلكات الحكومة الإيرانية في البلاد ويوضح كيف تنتهك الولايات المتحدة وكندا معظم اللوائح الدولية الأساسية“.

وتعرضت أبراج الخبر في السعودية لهجوم عام 1996 أدى إلى مقتل 19 عسكريًا من القوات الأمريكية، واتهمت واشنطن في حينها النظام الإيراني بتخطيط وتمويل الهجوم.