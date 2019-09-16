متحدثًا عن اليمن.. بوتين يستشهد بآية قرآنية (فيديو)

استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآية قرآنية، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني.

وكان بوتين يتوجه بحديثه عن الأزمة اليمنية، وضرورة تنظيم الحوار بين الأطراف المتنازعة، بحسب قناة ”روسيا اليوم“.

وقال بوتين: ”هنا أريد أن أتذكر بعض الألفاظ من القرآن الكريم“، متحدثًا بحسب ما نقله المترجم عن مضمون الآية الكريمة: ”واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا“.

وذكر بوتين أنّ ”ما يجري في اليمن هو كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار“، داعيًا ”أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانا نموذجًا يُحتذى لجمعهم حول طاولة واحدة“.