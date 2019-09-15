جونسون يتوقع إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في صحيفة ديلي تليجراف إنه يعتقد أن بإمكانه إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع.

وقال رئيس بلدية لندن السابق إنه يعمل على ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف جونسون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ليس النتيجة التي يريدها على الإطلاق ولكن الاستعدادات للخروج بلا اتفاق تجري “ بشكل مكثف جدًا“.

وقال جونسون ”لو استطعنا تحقيق تقدم كاف خلال الأيام القليلة المقبلة فإنني اعتزم الذهاب إلى تلك القمة الحاسمة في 17 أكتوبر ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يحمي مصالح قطاع الأعمال والمواطنين على جانبي القنال وعلى جانبي الحدود في أيرلندا“.