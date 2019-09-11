محكمة اسكتلندية: قرار جونسون تعليق البرلمان غير قانوني

قالت نائبة اسكتلندية، إن أعلى محكمة للاستئناف في اسكتلندا قضت اليوم الأربعاء بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع غير قانوني.

وتم تعليق عمل البرلمان يوم الاثنين الماضي، حتى الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة قال معارضون إنها تهدف لإحباط محاولاتهم لمراجعة خطط جونسون المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وتمكينه من المضي قدمًا في الخروج دون اتفاق.

وقالت جوانا شيري النائبة في البرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي لقناة سكاي نيوز بعد أن أصدرت المحكمة المدنية العليا قرارها، ”نطالب بدعوة البرلمان للانعقاد فورًا“.

في غضون ذلك، ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أنها ستطعن على حكم المحكمة الاسكتلندية.

وقال متحدث حكومي: ”نشعر بخيبة أمل من قرار اليوم وسنطعن أمام المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بحاجة لأن تتقدم بجدول أعمال تشريعي محلي قوي، وتعليق البرلمان هو السبيل القانوني والضروري لتحقيق هذا“.