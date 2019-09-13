آخر استطلاعات للرأي قبل الانتخابات: تساوي نسبة نتنياهو و غانتس

كشفت آخر استطلاعات للرأي في إسرائيل، مساء الجمعة، قبيل انتخابات الكنيست المقررة، تساوي عدد المقاعد ونسبة الحصول عليها بين قائمتي حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب كاحول لافان برئاسة بيني غانتس.

وأظهرت الاستطلاعات أن كلا الحزبين سيحصلان على ما نسبته 32 مقعداً لكل منهما، بعد أن أظهرت استطلاعات سابقة ترنح النسب المتفاوتة بين الحزبين الأكبر في إسرائيل، وفقا لموقع عرب 48.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته القناة العبرية 13، فقد تحصل القائمة المشتركة على 12 مقعداً، فيما حصلت القائمة على 10 مقاعد في استطلاع رأي القناة العبرية 12.

وبحسب استطلاع القناة 13: تساوت قوّة ”يسرائيل بيتينو“ برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقوّة ”إلى اليمين“ برئاسة آييلت شاكيد، بحصول كل منهما على 9 مقاعد، تلتهما قائمة ”يهدوت هتوراه“ بحصولها على 7 مقاعد، أما ”شاس“ فحصلت على 6مقاعد، و“المعسكر الديمقراطي“ على خمسة مقاعد؛ وتحالف العمل و“غيشر“ على 4 مقاعد، ومثلها لقائمة ”عوتسما يهوديت“.

أما بحسب القناة 12: تساوت قوّة ”يسرائيل بيتينو“ برئاسة أفيغدور ليبرمان، وقوّة ”إلى اليمين“ برئاسة آييلت شاكيد، و“يهدوت هتوراه“ بحصول كل منهم على 8 مقاعد، أما ”شاس“ فحصلت على سبعة مقاعد، و“المعسكر الديمقراطي“ على ستة مقاعد؛ وتحالف العمل و“غيشر“ على 5 مقاعد، ومثلها لقائمة ”عوتسما يهوديت“.

ومن المقرر أن تخوض الأحزاب الإسرائيلية المعركة الانتخابية للكنيست في ظل حرص الحزبين الأكبر ”الليكود“ و“كاحول لافان“ على الفوز بتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تراشق إعلاميّ بينهما وظروف أمنية محاطة بإسرائيل من الجبهتين الجنوبية ”قطاع غزة“، والشمالية ”الحدود اللبنانية“.