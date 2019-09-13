أبرز عناوين الصحف العالمية.. تجسس إسرائيلي على البيت الأبيض ومستقبل غامض لمفاوضات ترامب وطالبان

تناولت الصحف العالمية اليوم الجمعة، عدة ملفات تهم الشرق الأوسط، إذ ركزت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، على تفاقم النزاع بين إسرائيل وحركة حزب الله في لبنان المدعومة من إيران، إذ حذّرت إسرائيل الجماعة من أن تكرار الهجوم على المدنيين الإسرائيليين سيؤدي إلى حرب واسعة النطاق.

وقد ركزت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، على استقبال مدينة ”بالتيمور“ الأمريكية الرئيس دونالد ترامب ببالون فأر عملاق يشبهه، بعد إهانته المدينة قبل شهرين، وقوله إنها مليئة بالقوارض.

إسرائيل تنفي تجسسها على واشنطن

وتناولت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، رد إسرائيل على المزاعم الحديثة التي تتهمها بوضع أجهزة تجسس في واشنطن، إذ نفت إسرائيل أمس الخميس تقريرًا صادرًا عن موقع ”بوليتيكو“ الإخباري، الذي قال إن الموساد وضع أجهزة مراقبة للهواتف المحمولة في مواقع حساسة في جميع أنحاء واشنطن، بما في ذلك بالقرب من البيت الأبيض.

وفقًا للتقرير، الذي استشهد بـ3 مسؤولين سابقين في الولايات المتحدة مطلعين على الأمر، تم اكتشاف الأجهزة التي تحاكي أبراج الهواتف المحمولة للحصول على معلومات موقع وهوية مستخدم الهاتف منذ فترة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تتعرض لأي إجراء تأديبي أو عواقب لهذا الإجراء المزعوم، بسبب علاقة الرئيس ترامب الوثيقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

نيران الفتاة الزرقاء تصل إلى المتشددين الإيرانيين

وسلطت صحيفة ”فايننشال تايمز“ الضوء على تداعيات قضية الفتاة الزرقاء التي أضرمت النيران في جسدها احتجاجًا على الحكم بسجنها 6 أشهر، إذ كشفت أن القضية اجتذبت الكثير من الانتقادات للقيادات المتشددة في إيران.

وكانت ”سحر خضيري“ تحاول دخول إستاد أزادي في طهران عندما اعتقلت وحكم عليها بالسجن لمدة 6 أشهر، الأمر الذي دفعها لإشعال النيران في جسدها أمام المحكمة.

ووفقًا للصحيفة، أثارت وفاة ”الفتاة الزرقاء“، التي سميت بهذا الاسم تيمنًا بلون زي فريقها المفضل، غضبًا واسعًا في جميع أنحاء إيران، وجدد التركيز على الحظر المفروض على حضور الإناث مباريات كرة القدم، وهو رمز قوي لتقييد حقوق المرأة في الجمهورية الإسلامية.

وأدانت ”بارفان صلاح الشوري“، وهي عضوة إصلاحية في البرلمان الإيراني، حرمان الرجال الإيرانيين للنساء من أبسط الحقوق، وقالت: ”نحن جميعًا مسؤولون عن سجن وحرق كل مثيلات سحر“.

فيما نشر الإيرانيون اللون الأزرق على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفًا مع الفتاة الزرقاء، كما أعلن عدد من المشجعين مقاطعة المباريات حتى يُسمح للنساء لحضورها.

مدينة أمريكية تستقبل ترامب ببالون فأر عملاق

ومن جانبها ركزت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، على سخرية مدينة ”بالتيمور“ الأمريكية من الرئيس ترامب، باستخدام بالون ضخم لفأر يشبه الرئيس، ردًا على إهانته لها قبل شهرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وصف المدينة قبل شهرين بأنها ”فوضى مثيرة للاشمئزاز ومليئة بالفئران والقوارض، ولا يريد أي إنسان أن يعيش فيها“، الأمر الذي تسبب في غضب السكان وتوعدهم بالرد مع أول زيارة للرئيس.

كما أعد السكان بالون الفأر العملاق لاستقبال الرئيس في زيارته الأولى للمدينة، إذ من المقرر أن يشارك في حفل خيري قبل أن يلقي خطابًا في حفل عشاء للحزب الجمهوري.

بعد رحيل بولتون.. طالبان تحث واشنطن على استئناف المحادثات

بينما تناولت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، دعوة طالبان الولايات المتحدة يوم أمس الخميس لاستئناف المحادثات الخاصة بإنهاء الصراع المستمر منذُ 18 عامًا في أفغانستان.

وحثت حركة طالبان إدارة ترامب على إعادة النظر في الصفقة التي كادت تكتمل قبل انسحابها المفاجئ من الصفقة الأسبوع الماضي، وإلغاء اجتماع قمة سري في كامب ديفيد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل مستشار الأمن القومي الصارم ”جون بولتون“ قد يمهد الطريق لاستئناف اتفاقيات السلام، حيث قال ترامب يوم الإثنين الماضي، إن الاجتماعات هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحروب.

واستشهدت بقول ”مايكل كوجلمان“ من مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن: ”إن رحيل بولتون يمكن أن يشير إلى نية ترامب للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث سيواجه مقاومة أقل في البيت الأبيض في المرة القادمة“.

إسرائيل تتجه نحو النزاع مع حزب الله اللبناني

وتناولت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، ملف التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حزب الله في لبنان، وكيف تقترب إسرائيل من التصادم مع الوكيل الإيراني.

ومنذُ سنوات وتضرب إسرائيل أهدافًا في سوريا في محاولة لمنع طهران من نقل الإمدادات العسكرية إلى حليفها اللبناني حزب الله، وفي الآونة الأخيرة، وسّعت حملتها إلى لبنان والعراق، ما زاد خطر تفجر النزاع بين القوتين.

وأشارت الصحيفة إلى رد حزب الله الأسبوع الماضي بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على مجتمع زراعي إسرائيلي صغير على الحدود اللبنانية.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن حزب الله تجاوز الحدود بإطلاق النار على منطقة مدنية بدلًا من موقع عسكري مغلق، وحذروا حزب الله من أن مثل هذه الحركات سيؤدي إلى حرب.

تركيا تخفض معدلات الفائدة مجددًا في محاولة لعكس الركود الاقتصادي

وكشفت صحيفة ”فايننشال تايمز“، خفض البنك المركزي التركي معدلات الفوائد بمقدار 3.25 نقطة مئوية أخرى، بهدف إخراج البلاد من الركود الاقتصادي.

وبعد أقل من شهرين من خفض اللجنة التي يرأسها ”مراد أويسال“، حاكم البنك الجديد، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 425 نقطة أساس، خفضت اللجنة المعدلات مرة أخرى أمس الخميس من 19.75% إلى 16.5%.

ويذكر أن سلف ”أويسال“ قد أُقيل هذا الصيف من قِبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب نزاع حول وتيرة وعمق التخفيضات في أسعار الفائدة، حيث أعرب الرئيس مرارًا وتكرارًا عن رغبته في خفض سعر الفائدة إلى أقل من 10% في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة أن الليرة التركية صعدت أكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان التخفيضات، وهو معدل يفوق توقعات الاقتصاديين.