وفاة رئيس إندونيسيا الأسبق يوسف حبيبي عن عمر 83 عامًا

توفي الرئيس الإندونيسي الأسبق، بحر الدين يوسف حبيبي، الأربعاء، في مستشفى بالعاصمة جاكرتا، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وجاءت وفاة حبيبي، بعد أيام من تلقيه المعالجة الطبية في المستشفى منذ الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكان حبيبي ثالث رئيس لإندونيسيا في الفترة بين مايو/ أيار 1998 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 1999، حيث تسلم رئاسة البلاد خلفًا لـ“ سوهارتو“ الذي استقال تاركًا وراءه اقتصادًا منهارًا، ونزعات انفصالية متنامية في العديد من الجزر.

ورغم بقائه في السلطة لأقل من عامين، إلا أنه بات معروفًا، لدوره في محاولة إنقاذ اقتصاد إندونيسيا، وجعل عملتها مستقرة خلال الأزمة المالية الآسيوية.

خسر يوسف حبيبي، في انتخابات الرئاسة أمام عبد الرحمن واحد، وخرج حزبه ”جولكار“ من اللعبة السياسية بعد اتهامات له بغض الطرف عن أسرة الرئيس الأسبق سوهارتو، التي رفعت ضدها العديد من قضايا الفساد.