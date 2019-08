لحظة العثور على جثماني سائحتين سعوديتين غرقتا بإندونيسيا (فيديو)

View this post on Instagram

لحظة انتشال فرق الإنقاذ في #إندونيسيا جثتَيْ سائحتَيْن سعوديتَيْن (45 و26 عامًا)، غرقتا في شواطئ كيتاباك في قرية سيلونج بيلاناك في #لومبوك.