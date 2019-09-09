تقرير عبري: نتنياهو سيبقى الأقوى بعد الانتخابات.. وليبرمان مفتاح الحل

رأى موقع ”i24news“ الإسرائيلي، أن حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”الليكود“، سيظل الأقوى بعد الانتخابات وسيحافظ على مكانته كأكبر حزب بالانتخابات التي ستجري في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقال الموقع في تقرير نشر اليوم الاثنين، إن ”نتنياهو بذلك يمكنه اختيار تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون الأحزاب المتدينة كما يفضل، وأنه سيحافظ على الصدارة، حيث يعتبر 40% من المستطلعين أنه الأنسب لتولي منصب رئاسة الحكومة، فيما 23% يعتبرون منافسه بيني غانتس زعيم حزب كاحول لافان، هو الأنسب“.

وجاء في التقرير أن ”تكتل اليمين مع الأحزاب اليمينية لن يحصل على 61 مقعدًا لتشكيل ائتلاف حكومي، حيث يمتلك 58 مقعدًا، بينما تكتل أحزاب اليسار – يمين سيحصل على 51 مقعدًا، وهذا الأمر يبقي على وضع أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض، كونه المفتاح الأساسي الذي يرجح الكفة لتشكيل الائتلاف الحكومي“.

في السياق، شن نجل رئيس الحكومة الإسرائيلي الراحل مناحيم بيغن، هجومًا شديدًا على ما أسماه ”سلوك حزب الليكود“، وقال إنه لن يصوت للحزب في انتخابات الكنيست التي ستجري الثلاثاء المقبل.

وأضاف بيغن خلال مقابلة له مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن ”سلوك الحزب في السنوات الأخيرة يصعب عليّ التصويت له، وفي الأشهر الأخيرة تجعلني أمتنع عن التصويت له في الانتخابات. لا يمكنهم الاستمرار بالتصرف بهذه الطريقة وتوقع الحصول على جائزة. أنا أعرف أيضًا بعض الأشخاص الذين بسبب هذا السلوك يستصعبون التصويت للحزب. هناك ثمن لمثل هذا السلوك المتغطرس والقاسي جدًا“.