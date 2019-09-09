حزب الله يعلن عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان

أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بأن حزب الله أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة في أجواء بلدة رامية الجنوبية قرب الحدود مع إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان؛ إن ”الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت الآن بيد المقاومين“.

وتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود قبل أسبوع، بعد هجوم بطائرة مسيرة في ضاحية يسيطر عليها حزب الله ببيروت في أعنف تبادل للقصف بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.

وأنحى زعيم حزب الله حسن نصر الله باللوم على إسرائيل في هجوم الطائرة المسيرة، وتوعد باستهداف الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تدخل المجال الجوي اللبناني.

وقال نصر الله، إنه على الرغم من أن تفجر الأوضاع مع إسرائيل على الحدود قد انتهى فقد دخلت المواجهة ”مرحلة جديدة“ لم تعد بها خطوط حمراء أمام حزب الله المدعوم من إيران.

وصعدت إسرائيل -أيضًا- الوضع باتهام إيران بتكثيف جهودها لتزويد حزب الله بمنشآت لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه. ونفى حزب الله ذلك.