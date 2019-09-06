المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران غدًا

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، مساء اليوم الجمعة، إن المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية ”كرونيل فيروتا“، سيصل إلى العاصمة طهران يوم غدٍ السبت، مع قيام إيران بتطبيق الخطوة الثالثة بخفض التزاماتها النووية.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أنّ ”المدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبحث، غدًا السبت، في طهران مع المسؤولين الإيرانيين الاتفاق النووي وسبل إنقاذه“.

وأخيرًا، أعلن الروماني كرونيل فيروتا البالغ من العمر 43 عامًا ترشحه قبل أيام لتولّي منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب وفاة المدير السابق يوكيا أمانو.

وتأتي هذه الزيارة للمدير المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع إعلان طهران في وقت سابق، أن الخطوة الثالثة تشمل العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي.

وقالت الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، إنّ“الوزير محمد جواد ظريف أبلغ منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بإيقاف التزامات طهران في مجال الأبحاث النووية“.

وأكدت الوزارة الإيرانية في الوقت ذاته، الاستعداد للتراجع عن تلك الخطوات إذا نفذت بقية الأطراف تعهداتها بحسب الاتفاق النووي.

وأشار ظريف في رسالته إلى موغيريني، إلى أن ”إيران ستواصل مفاوضاتها مع شركاء الاتفاق النووي على جميع المستويات، وأنها مستعدة للتراجع عن خطواتها إذا ما نفذت بقية الأطراف تعهداتها“.

من جهته، جدّد الاتحاد الأوروبي دعوته لطهران بالتراجع عن قرار خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وطالبها بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات تتعارض مع بنود الاتفاق.